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    Россия

    В Москве ударили рекордные морозы

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    Местами в Московской области температура в ночь на 17 марта опускалась до минус 27 градусов. Таких весенних морозов синоптики не фиксировали с начала столетия.
    Морозы в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Минувшая ночь в столичном регионе России стала самой морозной для марта за последние 18 лет, столбики термометров опускались ниже 27 градусов мороза, сообщили в центре погоды "Фобос".

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    "Минимальная температура в Москве на ВВЦ составила минус 18,2 градуса, в области самая низкая была в Черусти, минус 27,4 градуса. В Коломне минус 23 градуса, в Новом Иерусалиме минус 24,4 градуса, в Волоколамске минус 24,3 градуса и в Клину почти минус 26 градусов. Для этих чисел марта это, конечно, рекорды, по крайней мере, за последние 18 лет", — рассказали РИА Новости.

    По словам синоптиков, в этом столетии минимальная температура в столичном регионе 17 марта была в 2005 году, тогда столбики термометров опустились до минус 15,2 градуса.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину также ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13.

    Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.

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