В РФ просят ООН, ОБСЕ и СЕ обеспечить допуск россиян к выборам в Украине

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой обеспечить допуск россиян, находящихся на территории Украины, к участкам для голосования на выборах президента России.

В пятницу, 16 марта, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Украина не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении главі МВД указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма принято решение запретить выборы президента РФ в Украине.

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"Настоятельно прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны", — говорится в опубликованном на сайте Москальковой письме, направленном в ООН, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и комиссару Совета Европы по правам человека.

Российский омбудсмен отметила в письме, что позиция министра внутренних дел Украины представляет собой "вопиющее нарушение норм международного права", в то время как эта страна является членом "основных международных договоров и организаций по правам человека".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.