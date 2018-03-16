Посольство РФ в Киеве ответило на планы МВД не пускать россиян на выборы

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Киеве возмущено планами МВД Украины блокировать доступ российских граждан на участки в день проведения выборов президента РФ и направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов, говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства.

В пятницу, 16 марта, в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма.

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове. Намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений", — говорится в заявлении.

Также утверждается, что действия Киева противоречат статье 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года; статье 3 Протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года; статье 25, части 1 статьи 27, а также стати 47 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года; части 1 статьи 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года; части 1.1 статьи 14 Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.

В посольстве заявили, что "вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону".

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"В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", — говорится в заявлении.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.