наверх
16.03.201812:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России ученые использовали лазер для уничтожения "угрожающего" астероида

    64230
    В результате исследования российских ученых обнаружено, что для устранения 200-метрового астероида требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
    Астероид
    @nasa.gov

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Ученые из Московского физико-технического института создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером, сообщает "Российская Газета".

    К Земле приближается астероид размером с небоскреб. Видео
    JPLraw/Youtube
    К Земле приближается огромный астероид

    С помощью эксперимента исследователи смогли определить точную массу ядерного заряда, необходимого для предотвращения возможного столкновения небесных тел с Землей, передает Eurekalert со ссылкой на Journal of Experimental and Theoretical Physics.

    Для устранения 200-метрового астероида требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что в эксперименте использовались три лазерных устройства: "Искра-5", "Луч" и "Сатурн". Лазерный луч сначала доводили до заданной мощности, а затем направляли на модель астероида, закрепленную в вакуумной камере.

    Ученые считают, что после уничтожения астероида большая часть обломков сгорит в атмосфере. Остальное же упадет на Землю без каких-либо последствий для населения.

    "На данный момент астероидной угрозы нет, поэтому у исследователей есть время, чтобы совершенствовать метод уничтожения опасных объектов. Мы также рассматриваем возможность отклонения астероидов", — говорит соавтор исследования доцент кафедры прикладной физики, лазерных систем и структурированных материалов МФТИ Владимир Юфа.

    Ранее центр "Антистихия" сообщал, что астероиды более 100 метров в 2018 году более 30 раз могут сблизиться с Землей на опасные расстояния.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом