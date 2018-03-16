В России ученые использовали лазер для уничтожения "угрожающего" астероида

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Ученые из Московского физико-технического института создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером, сообщает "Российская Газета".

С помощью эксперимента исследователи смогли определить точную массу ядерного заряда, необходимого для предотвращения возможного столкновения небесных тел с Землей, передает Eurekalert со ссылкой на Journal of Experimental and Theoretical Physics.

Для устранения 200-метрового астероида требуется ядерная боевая часть с тремя мегатоннами взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что в эксперименте использовались три лазерных устройства: "Искра-5", "Луч" и "Сатурн". Лазерный луч сначала доводили до заданной мощности, а затем направляли на модель астероида, закрепленную в вакуумной камере.

Ученые считают, что после уничтожения астероида большая часть обломков сгорит в атмосфере. Остальное же упадет на Землю без каких-либо последствий для населения.

"На данный момент астероидной угрозы нет, поэтому у исследователей есть время, чтобы совершенствовать метод уничтожения опасных объектов. Мы также рассматриваем возможность отклонения астероидов", — говорит соавтор исследования доцент кафедры прикладной физики, лазерных систем и структурированных материалов МФТИ Владимир Юфа.

Ранее центр "Антистихия" сообщал, что астероиды более 100 метров в 2018 году более 30 раз могут сблизиться с Землей на опасные расстояния.