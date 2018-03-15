наверх
15.03.201817:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Россия

    Никита Михалков рассказал, что сильно ударился головой при падении

    (обновлено: )18110
    Михалков приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. Он поскользнулся и упал, когда выходил из машины. Режиссеру сделали МРТ, наложили повязки.
    Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал свое падение во время рабочей поездки в Нижний Новгород в рамках предвыборной кампании.

    В России цирковой артист попал в реанимацию после падения на выступлении
    Андрей Санджарыков в youtube
    Трагедия в цирке. В РФ акробат попал в реанимацию после падения с высоты

    Он рассказал, что после обследования в больнице в Нижнем Новгороде ему сделали перевязку, он чувствует себя нормально.

    Михалков в четверг поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород. Обследование показало, что серьезных травм нет, сообщили в его пресс-службе.

    "Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой", — рассказал Михалков журналистам.

    Михалков приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. После обследования Михалков продолжил участие с запланированных мероприятиях — дал интервью местной радиостанции и встретился с волонтерами в региональном штабе Путина.

    Ранее сообщалось, что министру информационной политики Украины Юрию Стецю во время выступления на международном форуме в Киеве стало плохо. Стець начал задыхаться и едва не упал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Посольство Великобритании в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Валентин Землянский об угрозах для Украины при утрате транзита газа
    Дело - труба! В Украине кризис с газом