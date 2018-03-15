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    Путин рассказал, как в 70-х годах лихачил на "Запорожце"

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    По словам президента РФ Владимира Путина, "Запорожец" сильно шумел, так как был сломан глушитель, но правил дорожного движения он с друзьями старался не нарушать.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин признался, что лихачил на "Запорожце", который в 1972 году выиграла в лотерее его мама.

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    "Бывало, не буду скрывать, такое бывало. И я сожалею об этом и прошу этого никогда никого не делать", — рассказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", отвечая на вопрос лихачил ли он на своем автомобиле в молодости. Вторая часть документального фильма "Путин" опубликована в соцсетях в четверг.

    По словам президента, "Запорожец" выиграла его мама в лотерею.

    "Она работала тогда нянечкой в больнице в одном из районов города, на Васильевском острове. И в буфете вместо сдачи ей дали, по-моему, пару билетов или один билет. Стоил он тридцать копеек. Она пришла, его дома бросила. И, как часто это бывает, забыла его", — вспоминает президент.

    "Вы знаете, не удобно как-то под камеру такие вещи говорить, но я все же скажу. Жили в одной комнате, в коммунальной квартире, на пятом последнем этаже. Иногда крыша протекала там, протечки возникали, без всяких условий. У нас даже душа не было. И вот в таких условиях — раз и выиграла мама вот эту машину", — поведал он.

    Путин рассказал, что на семейном совете стоял вопрос о продаже выигрышного билета, чтобы потом можно было улучшить жилищные условия.

    "Очень хорошо это помню семейный совет — "совет в Филях", когда мама с папой за столом сидели и думали, что с этим делать. И вдруг мама говорит: возьмем машину, пусть сынок ездит на машине. Понимаете, что это значило для моих родителей?", — отметил он.

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    Глава государства заверил, что материальные ограничения, в которых жила его семья, не омрачали их жизнь.

    Путин признался, что однажды увез из воинской части своего друга Сергея Ролдугина, который в то время служил в военном оркестре. "Безобразие. Наказывать надо было его. Виноват", — пошутил президент.

    Как выяснилось, "Запорожец" сильно шумел, так как был сломан глушитель, но, по словам Путина, правил дорожного движения он с друзьями старался не нарушать.

    "Дырка в глушителе образовалась, а денег на ремонт не было. Но правил не нарушали, хочу вам сказать. Правда, наверное, ездили без ремней безопасности. Да и ремней тогда не было", — отметил он.

    При этом нередко они с друзьями пели песни, катаясь по ночному городу.

    "Ну да, конечно, а что же песни-то не петь?", — признался президент.

    Как вспомнил Сергей Ролдугин, часто они пели песни ВИА "Калинка" "Бархатный сезон".

    Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем.

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