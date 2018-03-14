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    Россия

    РФ готовит зеркальные меры в отношении Британии - МИД

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (31)

    (обновлено: )546112
    Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, будут соответствующие, адекватные, меры. Ответ сейчас прорабатывается.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Москва подготовит адекватные, зеркальные меры в отношении Великобритании в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй по России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Будут соответствующие, адекватные — я думаю, что здесь не надо цепляться за слова, — зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры. Ответ сейчас прорабатывается", — сказала Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

    В среду Мэй заявила, что в связи с делом Скрипаля Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. В то же время премьер подчеркнула, что полный разрыв связей между странами "не соответствует национальным интересам", однако диалог не будет вестись в обычной манере.

    Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

    В британском городе Солсбери 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования, к которому российскую сторону не допускают, пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок".

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