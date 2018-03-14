РФ готовит зеркальные меры в отношении Британии - МИД

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Москва подготовит адекватные, зеркальные меры в отношении Великобритании в ответ на заявление британского премьер-министра Терезы Мэй по России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будут соответствующие, адекватные — я думаю, что здесь не надо цепляться за слова, — зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры. Ответ сейчас прорабатывается", — сказала Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

В среду Мэй заявила, что в связи с делом Скрипаля Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. В то же время премьер подчеркнула, что полный разрыв связей между странами "не соответствует национальным интересам", однако диалог не будет вестись в обычной манере.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

В британском городе Солсбери 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования, к которому российскую сторону не допускают, пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок".