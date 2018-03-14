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    Россия

    Путин прибыл в Севастополь на концерт в честь годовщины присоединения к РФ

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    Акция "Россия. Севастополь. Крым" проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидается, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма.
    14 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин оставляет запись в книге отзывов после осмотра нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". Глава государства приплыл к Графской пристани на катере с причала Константиновской батареи.

    Акция проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидается, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма. Концерт приурочен к празднованию четвертой годовщины присоединения полуострова к России. На сцене выступят Олег Газманов, группа "Любэ", хор Турецкого, Денис Майданов, Вика Цыганова.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники митинга в Севастополе в честь годовщины присоединения Крыма к России.

    Ранее отмечалось,что Путин осмотрел Крымский мост.

     

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