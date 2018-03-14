Путин прибыл в Севастополь на концерт в честь годовщины присоединения к РФ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин прибыл на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым". Глава государства приплыл к Графской пристани на катере с причала Константиновской батареи.

Акция проходит на площади Нахимова в Севастополе, ожидается, что в ней примут участие более 15 тысяч жителей Севастополя и Крыма. Концерт приурочен к празднованию четвертой годовщины присоединения полуострова к России. На сцене выступят Олег Газманов, группа "Любэ", хор Турецкого, Денис Майданов, Вика Цыганова.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Участники митинга в Севастополе в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Ранее отмечалось,что Путин осмотрел Крымский мост.