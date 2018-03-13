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    Россия

    Москва о заявлениях Лондона: не надо нас пугать

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    По мнению Марии Захаровой, когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые построили всю свою карьеру на популизме, "для них нормально выйти и начать пугать".
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
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    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию не стоит пугать, это стало особенно понятно после недавнего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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    В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

    "Теперь, после этого вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент (во время недавнего послания, — ред.), ни один человек не может выйти в парламент своей страны и сказать: я даю России 24 часа. Это что за разговор вообще в принципе? Ведь еще раз говорю – речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" — заявила Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

    Она напомнила, что как бы ни относиться к Терезе Мэй, это человек, который возглавляет внешнеполитическое ведомство ядерной страны, постоянного члена Совбеза ООН.

    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новое оружие Путина

    "Когда внешнеполитическое ведомство страны начинают возглавлять люди, которые не имеют к внешней политике ровным счетом никакого отношения вообще, построили всю свою карьеру на популизме… для них нормально выйти и начать пугать. Пугать не надо", — отметила Захарова.

    О новейших видах стратегического вооружения России 1 марта в послании Федеральному собранию рассказал президент Владимир Путин. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. По словам Путина, Россия не собирается использовать этот потенциал в наступательных целях, речь идет только о защите российских рубежей.

    Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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