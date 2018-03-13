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    Россия

    Россия пригрозила запретить работу британских СМИ

    (обновлено: )22390
    Ни одно британское средство массовой информации не будет работать в России, если "они закроют RT", заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет телеканал RT.

    Ранее британский медиарегулятор Ofcom направил держателю лицензии телеканала RT, автономной некоммерческой организации (АНО) "ТВ-Новости" письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

    "Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP
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    В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она заявила, что потребовала от России до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Доказательств обвинений британская сторона не привела.

    Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

    Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе. Отмечается, что "любое сокращение вещания RT несомненно нанесёт ущерб британскому обществу, которое обращается к RT, поскольку уже многие годы телеканал показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории, а также проигнорированных людей, в том числе многих депутатов и других общественных деятелей Великобритании, которые были исключены из публичных обсуждений основными СМИ".

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально.

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