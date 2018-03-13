Россия пригрозила запретить работу британских СМИ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон закроет телеканал RT.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom направил держателю лицензии телеканала RT, автономной некоммерческой организации (АНО) "ТВ-Новости" письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

"Сразу вам могу сказать — ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", — заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она заявила, что потребовала от России до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Доказательств обвинений британская сторона не привела.

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе. Отмечается, что "любое сокращение вещания RT несомненно нанесёт ущерб британскому обществу, которое обращается к RT, поскольку уже многие годы телеканал показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории, а также проигнорированных людей, в том числе многих депутатов и других общественных деятелей Великобритании, которые были исключены из публичных обсуждений основными СМИ".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально.