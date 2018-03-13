МИД РФ требует от Украины обеспечить безопасность российских дипучреждений

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Москва озабочена намерениями украинских националистов воспрепятствовать проведению 18 марта выборов президента РФ в российских дипучреждениях на территории Украины, говорится в заявлении МИД РФ.

Россия требует от властей Украины безусловного обеспечения безопасности российских диппредставительств во время выборов президента РФ.

"В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам президента Российской Федерации", — отмечают в министерстве иностранных дел.

"Подобные угрозы, грубо нарушающие обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка", — говорится в сообщении.

В заявлении российского МИД отмечается, что "на украинских властях лежит вся ответственность за последствия противоправных акций в отношении представительств РФ".

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Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" ранее заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ. Националисты обещают заблокировать здания дипучреждений РФ и устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки.