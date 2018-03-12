Песков отреагировал на критику Путина

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что критика со стороны главы государства — это рабочий процесс, поскольку Владимир Путин — очень требовательный начальник.

"Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряжённая, иногда менее напряжённая. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", — сказал Песков журналистам.

По его словам, работа с президентом всегда сопровождается критикой. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в своих выступлениях озвучивает позицию Кремля, а своего частного мнения никогда не высказывает.

Путин ранее в интервью американского телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых 2 тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.