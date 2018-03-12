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    Россия

    Престижный вуз в США приостановил поездки своих студентов в Россию

    (обновлено: )21002
    Как сообщил директор программы обучения за границей, Стэнфордский университет запрещает студентам ездить в страны, которым Госдеп присвоил третий или четвертый уровни опасности.
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    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Стэнфордский университет приостановил поездки своих студентов в Россию на стажировку и для прохождения образовательных программ, сообщает газета Stanford Daily.

    Как сообщил директор программы обучения за границей Рамон Салдивар (Ramón Saldívar), университет запрещает студентам ездить в страны, которым Госдеп присвоил третий или четвертый уровни опасности, или туда, "где по достоверным данным есть значительный риск для здоровья или безопасности".

    Отмечается, что запрет не распространяется на студентов-выпускников.

    Госдеп в январе присвоил России третий уровень опасности из-за "гражданских беспорядков и терроризма" на Северном Кавказе, в частности в Чечне, а также из-за ситуации вокруг Крыма.

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