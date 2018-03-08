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    Правоохранители РФ прокомментировали найденные в мешке в Хабаровске кисти рук

    (обновлено: )76610
    По информации Следственного комитета РФ, найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом.
    Следственный комитет РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Найденные в мешке кисти рук в Хабаровске не имеют криминального происхождения, следователи начали проверку, говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Шпиц Чип
    Думская.net
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    Ранее в Хабаровске обнаружен мешок с 26-28 парами отрубленных человеческих кистей рук. Отмечается, что по ним ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах. Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщал, что вместе с останками были найдены бахилы, однако о связях медицинских учреждений с этой находкой известно не было.

    "Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

    из открытых источников
    Найденные части рук в Хабаровске

    Добавляется, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов.

    Ранее сообщалось, что в сети нашли фото девушки, которую застрелили, а позже отрезали голову в Одессе.

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