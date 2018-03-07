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    Россия

    Путин обвинил США во лжи на счет смены власти в Украине в 2014 г

    (обновлено: )1775411
    По словам Путина, фактически "Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве - они загнали себя в угол просто".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские партнёры обращались к РФ в 2014 году, просили о том, чтобы Россия сделала всё, чтобы тогдашний президент Украины Виктор Янукович не применил армию. По словам Путина, Москва тогда согласилась, но через день в Украине "был совершен переворот, так грубо и нагло нас обманули впервые".

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В этот же момент к нам обратились американские партнёры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершён государственный переворот", — сказал Путин в новом документальном фильме "Миропорядок 2018", основанном на нескольких интервью президента журналисту Владимиру Соловьёву.

    "Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот", — сказал Путин.

    По его словам, фактически "Америка своими руками совершила этот переворот, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве — они загнали себя в угол просто".

    Как отметил российский лидер, это был первый случай такого серьёзного обмана со стороны американских партнёров: "Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счёт, такого, пожалуй, не было".

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, ничего ни у кого не собирается отнимать.

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