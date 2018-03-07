Опасные погодные явления в РФ будут возникать все чаще - эксперты

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Динамика роста опасных гидрометеорологических явлений на территории России за последние 25 лет из-за изменения климата позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение числа крупных ЧС, их рост в ближайшее время может составить в среднем до 16 в год, предупреждает Центр "Антистихия".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

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В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Количество ОГЯ (опасных гидрометеорологических явлений) имеет выраженную тенденцию к росту, повторяя тенденцию роста температуры вследствие климатических изменений. Данный факт свидетельствует о связи изменений климата с динамикой ОГЯ и позволяет прогнозировать дальнейший рост последних, а, следовательно, и неблагоприятную тенденцию к росту предпосылок ЧС", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что ежегодный прирост таких ЧС в ближайшие годы составит в среднем 15-16 случаев.

По данным российского Центра "Антистихия", более 70% опасных погодных явлений，которые приносят социальные и экономические потери, приходится на теплый период года — с апреля по октябрь.

"С 1991-2017 годы на теплый период пришлось 73% ОЯ (опасных явлений). В 2017 году на теплый период пришлось 81% ОЯ (из 445 в теплый период пришлось 360 ОЯ)", — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что недавние морозы принесли миллиардный ущерб Великобритании.