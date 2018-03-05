На российско-украинской границе собралась очередь из грузовиков

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. На российско-украинской границе из-за сильных снегопадов в Украине образовалась очередь из грузовых автомобилей. В ночь на понедельник в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области (РФ) очередь сократилась на 50 машин, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Накануне сообщалось, что в пункте пропуска Троебортное со стороны России образовалась очередь из более чем 250 фур, поскольку украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. К вечеру воскресенья ситуация не изменилась.

"За ночное время сокращение на 50 единиц большегрузной техники в очереди", — информирует спасательное ведомство.

На месте работают специалисты экстренных служб, оперативная группа Севского местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа МЧС, "Камаз" специализированной пожарно-спасательной части "Лесник" для растаскивания возможных заторов.

Организовано взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, отмечается в сообщении регионального главка МЧС.