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    Россия

    На российско-украинской границе собралась очередь из грузовиков

    (обновлено: )18610
    Сильные снегопады в Украине стали причиной образования огромной очереди на КПП "Троебортное" в Брянской области России. На границе собралось более 200 грузовых авто.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    Госпогранслужба Украины

    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. На российско-украинской границе из-за сильных снегопадов в Украине образовалась очередь из грузовых автомобилей. В ночь на понедельник  в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области (РФ) очередь сократилась на 50 машин, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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    Накануне сообщалось, что в пункте пропуска Троебортное со стороны России образовалась очередь из более чем 250 фур, поскольку украинская сторона из-за сильного снегопада приостановила пропуск грузового автотранспорта на территорию Украины. К вечеру воскресенья ситуация не изменилась.

    "За ночное время сокращение на 50 единиц большегрузной техники в очереди", — информирует спасательное ведомство.

    На месте работают специалисты экстренных служб, оперативная группа Севского местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа МЧС, "Камаз" специализированной пожарно-спасательной части "Лесник" для растаскивания возможных заторов.

    Организовано взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, отмечается в сообщении регионального главка МЧС.

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