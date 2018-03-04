В Подмосковье автобус с украинцами столкнулся с "КамАЗом". Есть жертвы

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Подмосковье произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, в котором ехали преимущественно украинцы.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, автобус столкнулся со снегоходом, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали.

"В районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", — говорится в сообщении ведомстве.

Напомним, в пятницу, 2 марта, на Житомирской трассе в сторону Киева произошло ДТП с маршруткой.