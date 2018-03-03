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    Транзиту через Украину ничего не угрожает до расторжения контракта - РФ

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (752)

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    По данным российского Минэнерго, состоялся телефонный разговор Александра Новака и Мароша Шевчовича. Вице-президент ЕК передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого Шефчович передал обеспокоенности Украины по итогам Стокгольмского арбитража.

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Новак, в свою очередь, заверил его, что транзит российского газа через Украину в ЕС надежен и до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке ему ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

    "Состоялся телефонный разговор Новака и Шевчовича. Шефчович передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража. Министр Новак заверил, что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", — сообщили в Минэнерго.

    В министерстве отметили, что Новак и Шефчович подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

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    Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что с 1 по 4 марта в Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газав размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.

    Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов. Во многих регионах власти ввели каникулы в школах до 12 марта.

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