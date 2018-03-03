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    В России сообщили о двух сотнях фур, застрявших на границе с Украиной

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    Украина остановилась в снежных заносах (270)

    (обновлено: )33705
    Российские таможенники объясняют сложившуюся ситуация тем, что украинская сторона снизила интенсивность приема транспортных средств в связи с погодными условиями и "состоянием дорог на территории Украины".
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    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В связи с плохими погодными условиями около 200 грузовиков не могут выехать из России в направлении Украины. сообщает пресс-служба Белгородской таможни.

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    По данным ведомства, более 40 фур, уже оформленных на выезд из России, не могут покинуть пункт пропуска.

    Российские таможенники объясняют сложившуюся ситуация тем, что украинская сторона снизила интенсивность приема транспортных средств в связи с погодными условиями и "состоянием дорог на территории Украины".

    "За сутки 2-3 марта через многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка проследовало: на въезд — 32 автобуса, 77 грузовиков, 978 легковых транспортных средств, на выезд — 30 автобусов, 119 грузовиков, 1261 легковых автомобилей. Все многосторонние автомобильные пункты пропуска Белгородской таможни МАПП Шебекино, МАПП Грайворон работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 63 населенных пункта в восьми областях Украины остались без электроснабжения.

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