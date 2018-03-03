В России сообщили о двух сотнях фур, застрявших на границе с Украиной

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В связи с плохими погодными условиями около 200 грузовиков не могут выехать из России в направлении Украины. сообщает пресс-служба Белгородской таможни.

По данным ведомства, более 40 фур, уже оформленных на выезд из России, не могут покинуть пункт пропуска.

Российские таможенники объясняют сложившуюся ситуация тем, что украинская сторона снизила интенсивность приема транспортных средств в связи с погодными условиями и "состоянием дорог на территории Украины".

"За сутки 2-3 марта через многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка проследовало: на въезд — 32 автобуса, 77 грузовиков, 978 легковых транспортных средств, на выезд — 30 автобусов, 119 грузовиков, 1261 легковых автомобилей. Все многосторонние автомобильные пункты пропуска Белгородской таможни МАПП Шебекино, МАПП Грайворон работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 63 населенных пункта в восьми областях Украины остались без электроснабжения.