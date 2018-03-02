Песков о гонке вооружений. Россия не собирается втягиваться

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, разработанные РФ новые вооружения гарантированно обеспечат поддержание паритета в интересах стабильности во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что в 2004-2005 годах, как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва старательно предостерегала Соединенные Штаты от развертывания ПРО, указывая, что РФ вынуждена будет идти по пути восстановления паритета.

"И вот как раз то, о чем вчера говорил президент, — это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире, стабильности. Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин отметил, если вы обратили внимание, причем он начал говорить об этом еще в 2003-2005 годах: Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он сообщил, что ответ в данном случае будет асимметричным.

"Речь идет об асимметричном ответе, о разработке ударных систем, которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны и которые будут несоизмеримо дешевле по разработке и в серийном изготовлении", — сказал Песков.

В четверг в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.