Совфед РФ призвал Европу осудить закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Совет Федерации РФ призвал европарламентариев осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса как подрывающий минские соглашения и потребовать от Киева соблюдения договоренностей, говорится в заявлении Совфеда, принятом в среду.

"Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности", — говорится в документе.

Сенаторы убеждены, что принятый в Украине закон, по сути, направлен "на юридическое закрепление украинской версии конфликта на юго-востоке Украины", согласно которой он определяется как "сдерживание вооруженной агрессии" России.

В Совфеде считают, что принятый Киевом закон в корне противоречит международным обязательствам, принятым на себя Украиной в соответствии с минскими соглашениями и одобренными резолюцией ООН.

"Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан, отказавшихся поддержать госпереворот на Украине в 2014 году", — отмечается в заявлении.

Сенаторы РФ заявляют о нарушении в Украине демократических принципов развития общества. В частности, по их словам, об этом свидетельствует закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения в Украине на языках нацменьшинств, и вызвавший критику в ряде европейских стран, а также недавние погромы в здании Россотрудничества в Киеве.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в Украине "ведется не проукраинская, а проамериканская, прозападная политика".

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Закон вступил в силу в субботу 24 февраля.