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    Мужчина расстрелял полицейских в Казани, после чего покончил с собой

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    Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Позже один из раненых скончался.
    Стрельба в Казани
    prokazan.ru

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Мужчина, который устроил перестрелку в Казани, покончил с собой, сообщает пресс-служба МВД РФ по Татарстану.

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    Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов во вторник вечером, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался в больнице.

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    "В Казани завершена спецоперация, проведенная сотрудниками МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с Росгвардией, по задержанию злоумышленника, открывшего стрельбу. В ходе операции правонарушитель покончил с собой", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, причиной стрельбы в Казани стал бытовой конфликт. "Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками — женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться", — сообщают российские правоохранители обстоятельства произошедшего.

    По предварительным данным злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

    На днях сообщалось, что конфликт автомобилистов в центре Одессы закончился стрельбой

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