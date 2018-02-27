Основные пункты проекта заявления СФ РФ по закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Совет Федерации России рассмотрит заявление, в котором намерен призвать парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент осудить закон Украины о реинтеграции Донбасса как "подрывающий минские соглашения", а также потребовать от Киева соблюдения достигнутых договоренностей.

По словам главы международного комитета СФ РФ Константина Косачева, сенаторы хотели бы в своем заявлении призвать международные парламентские ассамблеи дать оценку закона о реинтеграции, закона об образовании и "недавним совершенно чудовищным событиям вокруг российского центра науки и культуры".

"Совет Федерации предлагает парламентам государств-членов ОБСЕ, а также ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту дать однозначную оценку закону… о реинтеграции Донбасса как подрывающему Минские соглашения, потребовать от Киева их неукоснительного соблюдения, а также прекращения проведения политики, угрожающей европейской безопасности и стабильности", — говорится в документе.

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Российские сенаторы считают, что принятый в Украине закон якобы направлен "на юридическое закрепление украинской версии конфликта в Донбассе, который в ее рамках определяется как "сдерживание вооруженной агрессии" России".

"Официальный Киев пытается снять с себя ответственность за гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Донецке и Луганске, а также развязать себе руки для применения вооруженных сил против своих граждан", — говорится в проекте заявления.

В Совфеде РФ полагают, что принятый Киевом закон в корне противоречит международным обязательствам, принятым на себя Украиной в соответствии с минскими соглашениями и одобренными резолюцией ООН.

Совет Федерации России убеждены, что политика "умиротворения", а по сути поощрения со стороны Запада силового решения украинскими властями "проблемы Донбасса" во многом способствовала нынешнему тупику во внутриукраинском урегулировании.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Закон вступил в силу в субботу 24 февраля.