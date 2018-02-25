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    Россия

    Марш памяти Немцова в Москве. Колонной прошли 4,5 тыс человек

    (обновлено: )19605
    Марш был согласован по маршруту от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее на проспект Сахарова. Планировалось, что в шествии примут участие порядка 30 тысяч человек.
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье около 4,5 тысячи человек приняли участие в шествии в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

    Марш прошел спокойно и без нарушений, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

    "Да нет, все заканчивается уже, все в порядке, все спокойно", — сказал Черников, отвечая на вопрос, были ли зафиксированы нарушения во время акции.

    Участники акции прошли от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара в основном под флагами России, а также под партийными флагами. Среди плакатов были традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несли плакаты с портретами и цитатами Немцова.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве

    Шествие прошло по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Во главе колонны прошли лидеры демократических партий и организаций, в том числе члены партии ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым и члены движения "Солидарность" с Ильей Яшиным.

    Борис Немцов. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Убийца Немцова избежал пожизненного

    В середине колонны прошли активисты партии "Яблоко", среди которых был сооснователь партии, кандидат в президенты России Григорий Явлинский и председатель партии Эмилия Слабунова, сопредседатель Общественного штаба поддержки кандидата Владимир Рыжков и руководитель московского отделения партии Сергей Митрохин.

    В этом году к колонне также присоединилась кандидат в президенты России Ксения Собчак.

    Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаевак 20 годам лишения свободы за убийство Немцова. 

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