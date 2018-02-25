Закрытие ОИ-2018. Россияне не смогут пройти под своим флагом – СМИ

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Также было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.
В эти минуты в Пхенчхане проходит сессия МОК, на которой должно быть объявлено решение исполкома МОК по российскому вопросу.
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