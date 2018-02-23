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    Россия

    Российские подростки попробовали "запечь" кошку в духовке

    (обновлено: )26602
    СМИ пишут, что подростки разогрели духовку до 370 градусов, а кошке сломали позвоночник. Видео вызвало множество возмущенных и даже угрожающих комментариев, после чего пользователь, выложивший ролик, удалил его.
    Коты на улице
    vse.rv.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Красноярские следователи разбираются в инциденте с участием подростков, которые засунули кошку в раскаленную духовку, сообщает краевой главк СК.

    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP
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    СК начал проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором подростки, развлекаясь на вечеринке, издеваются над кошкой — несколько раз запихивают ее в горячую духовку. 

    Местные СМИ пишут, что подростки разогрели духовку до 370 градусов, а кошке сломали позвоночник. Видео вызвало множество возмущенных и даже угрожающих комментариев, после чего пользователь, выложивший ролик, удалил его.

    Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    В конце прошлого года в России ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — например, если живодеры снимают издевательства и выкладывают фото и видео в интернет, — до пяти лет. Раньше максимальным наказанием были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.

    Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку.

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