Консул посетил задержанного украинца Гриба, разрешили говорить по-украински

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Консул посетил задержанного украинца Павла Гриба. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ Павлом Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", — написала Беца в Twitter.

По ее словам, Гриб не получает надлежащего лечения. Она потребовала доступа к Грибу украинских врачей и его освобождения.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель.

Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел Гриб находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позднее Игорь Гриб заявил о получении от МИД Украины информации, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что суд оставил Гриба под стражей в рамках дела о вербовке и склонении к террористической деятельности.