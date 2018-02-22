наверх
22.02.201822:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Консул посетил задержанного украинца Гриба, разрешили говорить по-украински

    (обновлено: )11720
    По словам представителя МИД , Гриб не получает надлежащего лечения. Она потребовала доступа к Грибу украинских врачей и его освобождения.
    Павел Гриб
    kommersant.ru

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Консул посетил задержанного украинца Павла Гриба. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

    Журналист Павел Шаройко
    Фото "Радио Свобода"
    Шпион или заложник? Все подробности ареста украинского журналиста в Белоруссии

    "Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ Павлом Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", —  написала Беца в Twitter.

    По ее словам, Гриб не получает надлежащего лечения. Она потребовала доступа к Грибу украинских врачей и его освобождения.

    Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель.

    Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел Гриб находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позднее Игорь Гриб заявил о получении от МИД Украины информации, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что суд оставил Гриба под стражей в рамках дела о вербовке и склонении к террористической деятельности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против