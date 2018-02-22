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    Российский конвой с гумпомощью для Донбасса пересек границу Украины

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    Для жителей Донбасса колонна из 40 автомобилей везет свыше 430 тонн гуманитарных грузов - детские продуктовые наборы и медицинское имущество. Очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года.
    Гуманитарный конвой из России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса успешно пересекла российско-украинскую границу, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления Станислав Хапилин.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Колонна из более 40 автомобилей была сформирована в Донском спасательном центре МЧС России, расположенном в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Для жителей Донбасса они везут свыше 430 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

    Автомобили выехали к госгранице в 2.40. В пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

    "Обе колонны прошли таможенное оформление в соответствии с международным законодательством в 6.20. После досмотра они продолжили движение в Донецк и Луганск", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все таможенные процедуры на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины. Проверке подвергались как техника, так и сопроводительные документы на груз.

    Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 73 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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