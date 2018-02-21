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    Россия заявила в ООН о готовности помочь в завершении конфликта в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (554)

    (обновлено: )927160
    Постпред России при ООН обратил внимание, что встреча Совбеза проходит в четвертую годовщину заключения соглашения о политическом урегулировании в Украине, которое подписали тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Украине и готова этому способствовать, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе

    "Россия прямо заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и готова всячески способствовать этому", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

    "Однако пока Киев саботирует минский процесс и продает миру свою легенду о происходящем в стране, пока киевские власти пользуются в этом поддержкой своих покровителей, на конструктивное развитие событий надежды мало", — подчеркнул он.

    Небензя обратил внимание, что встреча проходит в четвертую годовщину заключения соглашения о политическом урегулировании в Украине, которое подписали тогдашний президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции. "Напомню, что договоренность была попрана захватившими власть в Киеве оппозиционерами уже на следующий день при молчаливом непротивлении его гарантов", — отметил российский дипломат.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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