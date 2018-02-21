Украина не отказывается от военного сценария в Донбассе - Грызлов

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев не отказывается от военного решения конфликта, заявил постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

"Подписанный президентом Украины закон "о реинтеграции" фактически подтверждает, что Украина не отказывается от попытки реализации военного сценария разрешения конфликта на Донбассе. Альтернативы минским соглашениям не существует. В сложившийся ситуация важно сохранить здравый смысл и продолжить работу в минском формате", — заявил Грызлов журналистам.

Он отметил необходимость предпринять "реальные шаги, направленные на политическое урегулирование, обеспечив введение закона Украины об особом статусе Донбасса по формуле (экс-главы МИД ФРГ, президента Германии Франка-Вальтера) Штайнмайера, проведение амнистии для участников конфликта, снятие транспортно-экономической блокады Донбасса со стороны властей Украины".

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Украине территории "оккупированными"