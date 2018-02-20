В России мужчина купил авто с мертвым питоном внутри

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Житель Санкт-Петербурга приобрел подержанный автомобиль BMW третьей серии и обнаружил в салоне мертвого питона. Об этом сообщают "Невские новости".

После покупки мужчина обратил внимание на неприятный запах в машине, но предположил, что его источником является некачественный ароматизатор.

Через некоторое время владелец все же решил обратиться в сервис, чтобы решить проблему. Ремонтники сняли переднюю панель и нашли под ней труп крупного питона.

Автовладелец отправил BMW в химчистку, отметив, что не намерен отказываться от автомобиля.

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