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    Россия

    В России мужчина купил авто с мертвым питоном внутри

    (обновлено: )21401
    После покупки мужчина обратил внимание на неприятный запах в машине, но предположил, что его источником является некачественный ароматизатор. Позже ремонтники нашли в авто труп крупного питона.
    Питон
    flickr.com/darthale

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Житель Санкт-Петербурга приобрел подержанный автомобиль BMW третьей серии и обнаружил в салоне мертвого питона. Об этом сообщают "Невские новости".

    После покупки мужчина обратил внимание на неприятный запах в машине, но предположил, что его источником является некачественный ароматизатор.

    Через некоторое время владелец все же решил обратиться в сервис, чтобы решить проблему. Ремонтники сняли переднюю панель и нашли под ней труп крупного питона.

    Автовладелец отправил BMW в химчистку, отметив, что не намерен отказываться от автомобиля.

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    Ранее змеелов из Австралии показал процесс поимки бойги из сливного бачка унитаза. Рептилия поселилась в сливном бачке туалета в одном из домов в Квинсленде.

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