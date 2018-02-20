РФ обвинила Украину в злоупотреблении председательством в ПАЧЭС

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Евгений Станиславов заявил, что Украина не только не справилась со своим председательскими полномочиями в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), но и злоупотребила ими.

"Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последнее время принимаются попытки политизации деятельности как ЧЭС, так и парламентской ассамблеи", — сказал Станиславов на парламентских слушаниях на тему "Парламентское измерение сотрудничества в Черноморском регионе: основные итоги, тенденции, перспективы".

Он отметил, что со второй половины 2017 года, когда Украина стала председательствующий в ПАЧЭС, эта политизация достигала критической черты.

"Украинцы не только, на наш взгляд, не справились со своими председательскими полномочиями, но и фактически злоупотребили ими. Вместо объединительной повестки дня, которая естественным образом подходит для юбилейных дат, как 25-летие основание ЧЭС и ПАЧЭС, в Киеве предпочли использовать эти платформы в качестве трибуны для антироссийских выборов, даже пошли на целенаправленное нарушение практики регламента работы ассамблеи", — подчеркнул Станиславов.

Россия не участвовала в Генассамблее ПАЧЭС в Киеве, завершившейся 30 ноября, поскольку Украина, как страна организатор, не направила приглашение. Это был первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации.

В ПАЧЭС входят представители парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины. Парламентская ассамблея была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. Деятельность ПАЧЭС направлена на укрепление правовой основы многостороннего экономического, торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском регионе.