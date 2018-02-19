Россия призывает Украину положить конец "выходкам" националистов

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Москва призывает Киев положить конец выходкам радикал-националистов, создать условия для безопасного функционирования учреждений РФ в Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

В понедельник в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве, ему заявлен решительный протест после нападений на здание Россотрудничества в Киеве.

"К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Россия встревожена, что "агрессивный национализм" в Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей Киева, говорится в сообщении МИД РФ.

"Налицо очередное проявление набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка, который явно пользуется покровительством и поддержкой официальных властей страны. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК (Российском центре науки и культуры в Киеве – ред.) произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру", — говорится в сообщении МИД.

"Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей. Более того, в ряде случаев подобные настроения даже поощряются. Жаль, что трагические уроки прошлого столетия в Европе и США явно не учитываются", — добавили в ведомстве.

Отмечается также, что "сознательное голосование Украины в числе всего лишь двух государств мира против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик лишь подтверждает, чью сторону выбирает нынешний киевский режим".

В воскресенье члены "Организации украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

Днем ранее около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.