наверх
19.02.201820:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия призывает Украину положить конец "выходкам" националистов

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (59)

    (обновлено: )30251
    Россия встревожена, что "агрессивный национализм" в Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей Киева, говорится в сообщении МИД РФ.
    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Москва призывает Киев положить конец выходкам радикал-националистов, создать условия для безопасного функционирования учреждений РФ в Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

    В понедельник в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве, ему заявлен решительный протест после нападений на здание Россотрудничества в Киеве.

    "К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Активисты ОУН устроили погромы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погромы в Киеве. Мы покажем вам, кто здесь хозяин!

    Россия встревожена, что "агрессивный национализм" в Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей Киева, говорится в сообщении МИД РФ.

    "Налицо очередное проявление набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка, который явно пользуется покровительством и поддержкой официальных властей страны. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК (Российском центре науки и культуры в Киеве – ред.) произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру", — говорится в сообщении МИД.

    "Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей. Более того, в ряде случаев подобные настроения даже поощряются. Жаль, что трагические уроки прошлого столетия в Европе и США явно не учитываются", — добавили в ведомстве.

    Отмечается также, что "сознательное голосование Украины в числе всего лишь двух государств мира против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик лишь подтверждает, чью сторону выбирает нынешний киевский режим".

    В воскресенье члены "Организации украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

    Днем ранее около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины