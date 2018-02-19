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    Лавров назвал причины украинского кризиса

    (обновлено: )38040
    По мнению российского министра иностранных дел, украинский кризис стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после "холодной войны".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинский кризис стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после "холодной войны", заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания "холодной войны", — сказал Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА".

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    "Для нас не явилось сюрпризом то, что произошло на Украине. Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрала НАТО", — подчеркнул министр.

    Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил вопросы Украины и возможности размещения в Донбассе миссии миротворцев ООН.

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