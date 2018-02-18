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    Россия

    В МИД РФ объяснили фото улыбающейся Тимошенко с послом России

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (44)

    (обновлено: )26010
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря "никогда не были знакомы" с российским послом.
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.
    Фото со страницы Марии Захаровой в Facebook

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографии, на которых изображены депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко и посол России в Германии Сергей Нечаев в кулуарах мюнхенской конференции. Она обратилась к украинским гражданам, предупредив их о лжи, с которой им приходится сталкиваться "каждый день".

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
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    Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря, также попавший на фото, якобы "никогда не были знакомы" с послом, а совместные снимки являются "провокацией Кремля".

    Также официальный представитель МИД предоставила ссылку на видео, где Юлия Тимошенко и Григорий Немыря, улыбаясь, беседуют с Сергеем Нечаевым. Затем к украинским политикам подошел журналист с вопросом "вы с кем-то общаетесь здесь?", на который Тимошенко задала встречный вопрос "а кто вы?". Узнав, что журналист из России, депутат предпочла не давать комментарии.

    "Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно", — написала Захарова в своем посте.

    Кроме того, дипломат призвала граждан Украины "просыпаться", противиться лжи и любить и уважать себя и свою страну.

    Ранее в пресс-службе партии "ВО "Батькивщина" отреагировали на публикацию фотографии Юлии Тимошенко и Григорий Немыри в кулуарах  Мюнхенской конференции по безопасности, на которой они беседуют с послом России в Германии Сергей Нечаев.

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