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    Россия

    Первая партия из 10 российских танков Т-90 отправлена в Ирак

    (обновлено: )525142
    Отмечается, что первая партия из десяти российских танков Т-90, а также бронетранспортеров была отправлена с российской территории 15 февраля.
    Танк Т-90М во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Первая партия из 10 российских танков Т-90 отправлена в Ирак с территории РФ и прибудет в арабскую страну в ближайшее время, заявил РИА Новости глава местного комитета по обороне в парламенте Хаким аз-Замили.

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    Ранее в феврале о скорой поставке в Ирак танков Т-90С сообщил РИА Новости посол России в Багдаде Максим Максимов. Он отметил, что контракт РФ с Ираком "успешно реализуется".

    "Первая партия из десяти российских танков Т-90, а также бронетранспортеров была отправлена с российской территории 15 февраля, она прибудет на иракскую землю скоро", — сказал аз-Замили.

    По словам депутата, поставка российских танков приведет к "стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака, так как они обладают современной техникой и нацелены на борьбу с терроризмом".

    Ранее сообщалось, что США намерены перебросить в Европу в 2019 году военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках своей Европейской инициативы сдерживания.

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