КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Первая партия из 10 российских танков Т-90 отправлена в Ирак с территории РФ и прибудет в арабскую страну в ближайшее время, заявил РИА Новости глава местного комитета по обороне в парламенте Хаким аз-Замили.

Ранее в феврале о скорой поставке в Ирак танков Т-90С сообщил РИА Новости посол России в Багдаде Максим Максимов. Он отметил, что контракт РФ с Ираком "успешно реализуется".

"Первая партия из десяти российских танков Т-90, а также бронетранспортеров была отправлена с российской территории 15 февраля, она прибудет на иракскую землю скоро", — сказал аз-Замили.

По словам депутата, поставка российских танков приведет к "стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака, так как они обладают современной техникой и нацелены на борьбу с терроризмом".

Ранее сообщалось, что США намерены перебросить в Европу в 2019 году военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках своей Европейской инициативы сдерживания.