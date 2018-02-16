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    Россия

    В РФ девушка выжила после падения с 14 этажа, но умерла от ножевых ранений

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    Как сообщила мать погибшей школьницы, дочь выпала из окна 14 этажа жилого дома, но осталась жива и вернулась домой самостоятельно.
    Машина Скорой помощи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Подмосковье 17-летняя школьница, состоявшая на учете у нарколога, выпала из окна 14-этажного дома. Девушка выжила после падения, но потом ее тело обнаружили в квартире по месту жительства с многочисленными ранениями другой природы, пeредает РЕН.Тв.

    В отделение скорой помощи в Звенигороде обратилась мать погибшей. Она сообщила, что её дочь выпала из окна 14 этажа многоквартирного дома, но осталась жива и вернулась домой самостоятельно.

    Как только медики прибыли на место, то обнаружили труп девушки уже в квартире со множественными ножевыми ранениями. Обстоятельства смерти до сих пор неизвестны. Их устанавливают работники следственного комитета.

    В квартире с погибшей проживала и родственница, которая в момент происшествия находилась на работе. Согласно заявлениям матери погибшей, дочь находилась на учете у нарколога.

    В начале января произошел шокирующий инцидент в Мукачево. Женщина выпала с 5-го этажа и ушла с места ЧП.

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