В РФ девушка выжила после падения с 14 этажа, но умерла от ножевых ранений

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Подмосковье 17-летняя школьница, состоявшая на учете у нарколога, выпала из окна 14-этажного дома. Девушка выжила после падения, но потом ее тело обнаружили в квартире по месту жительства с многочисленными ранениями другой природы, пeредает РЕН.Тв.

В отделение скорой помощи в Звенигороде обратилась мать погибшей. Она сообщила, что её дочь выпала из окна 14 этажа многоквартирного дома, но осталась жива и вернулась домой самостоятельно.

Как только медики прибыли на место, то обнаружили труп девушки уже в квартире со множественными ножевыми ранениями. Обстоятельства смерти до сих пор неизвестны. Их устанавливают работники следственного комитета.

В квартире с погибшей проживала и родственница, которая в момент происшествия находилась на работе. Согласно заявлениям матери погибшей, дочь находилась на учете у нарколога.

В начале января произошел шокирующий инцидент в Мукачево. Женщина выпала с 5-го этажа и ушла с места ЧП.