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    Расшифрован звуковой регистратор разбившегося в Подмосковье Ан-148

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (33)

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    В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что "расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных".
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Tatyana Makeyeva

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал и расшифровал информацию бортового звукового регистратора разбившегося под Москвой Ан-148, сообщает комитет.

    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Stringer
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    "Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что после установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора. Запись аварийного полета имеется", — говорится в сообщении.

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    При этом расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных, добавили в комитете.

    "Полученная информация комиссией по расследованию авиационного происшествия направлена в Следственный комитет Российской Федерации. Комиссия продолжает работу", — подытожили в МАК.

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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    Ранее Межгосударственный авиационный комитет, который занимается расследованием катастрофы, завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенных системах их обогрева.

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