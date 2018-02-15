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    МИД РФ о выполнении Киевом "Минска-2": за три года - ни одного пункта

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (492)

    (обновлено: )10230
    Как отметили в российском МИДе, предполагалось, что эти меры минских соглашений позволят достичь мира к концу 2015 года: "К сожалению, этого не случилось".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за три года действия "Минска-2" Киев не выполнил ни одного пункта минских соглашений.

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    "Предполагалось, что эти меры позволят достичь мира к концу 2015 года. К сожалению, этого не случилось. Вместо того, чтобы добросовестно работать по имплементации минских соглашений, киевские власти с самого начала стали их откровенно саботировать, заматывать и блокировать непосредственно сам переговорный процесс. Ни один пункт комплекса мер Киевом до сих пор фактически не выполнен", — сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, на линии соприкосновения сохраняется напряженная обстановка, "продолжаются обстрелы, инициированные, как следует из отчета ОБСЕ, украинскими военными".

    "При этом на Украине не оставляют идею силового решения проблемы "оккупированных территорий", — отметила официальный представитель МИД РФ.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что вооруженные силы Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции.

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