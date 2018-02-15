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    Россия

    В ФСБ РФ сообщили об изменениях в охране границы Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (255)

    (обновлено: )105170
    Согласно заявлению Крымского погрануправления ФСБ РФ, достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность, что сказалось на повышении надежности охраны государственной границы.
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    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Обустройство крымских пунктов пропуска позволило повысить надежность охраны российско-украинского участка границы, сообщает Крымское погрануправление ФСБ РФ.

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    Обустройство пунктов пропуска продолжается в плановом режиме, отметили в ведомстве.

    "Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях. Достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность, что естественным образом сказалось на повышении надежности охраны государственной границы", — говорится в сообщении.

    Обустройство ведется погрануправлением совместно с крымским филиалом Росгранстрой, добавили в ФСБ.

    Ранее сообщалось, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на границе с Крымом.

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