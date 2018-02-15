В ФСБ РФ сообщили об изменениях в охране границы Крыма

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Обустройство крымских пунктов пропуска позволило повысить надежность охраны российско-украинского участка границы, сообщает Крымское погрануправление ФСБ РФ.

Обустройство пунктов пропуска продолжается в плановом режиме, отметили в ведомстве.

"Установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях. Достаточное количество технических средств позволило оптимизировать пограничную деятельность, что естественным образом сказалось на повышении надежности охраны государственной границы", — говорится в сообщении.

Обустройство ведется погрануправлением совместно с крымским филиалом Росгранстрой, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что российские пограничники ликвидируют блокпосты на границе с Крымом.