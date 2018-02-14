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    В ЕС предостерегли РФ и США от более опасной холодной войны

    (обновлено: )15030
    Как уточняется, стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения. Крупные державы постепенно сводят на нет Договор по открытому небу.
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Если РФ и США не будут стараться минимизировать нынешние риски в двусторонних отношениях, то ситуация может стать более опасной, чем в период холодной войны, считает посол ЕС в России Маркус Эдерер.

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    "В период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. А сегодня стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения. Крупные державы постепенно сводят на нет Договор по открытому небу. И по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США и Россия предъявляют друг другу серьезные претензии", — сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

    Как отметил посол, сейчас человечество живет "в мире без полюсов", при этом "ситуация не статична, а весьма подвижна". "По мнению ряда экспертов, все это может негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", — добавил дипломат.

    "У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", — подчеркнул посол ЕС.

    Ранее сообщалось, что Брюссель уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией в Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет.

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