В ЕС предостерегли РФ и США от более опасной холодной войны

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Если РФ и США не будут стараться минимизировать нынешние риски в двусторонних отношениях, то ситуация может стать более опасной, чем в период холодной войны, считает посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"В период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. А сегодня стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения. Крупные державы постепенно сводят на нет Договор по открытому небу. И по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США и Россия предъявляют друг другу серьезные претензии", — сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Как отметил посол, сейчас человечество живет "в мире без полюсов", при этом "ситуация не статична, а весьма подвижна". "По мнению ряда экспертов, все это может негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)", — добавил дипломат.

"У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", — подчеркнул посол ЕС.

Ранее сообщалось, что Брюссель уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией в Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет.