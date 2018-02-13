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    Трамп и Путин обсудили вопросы, "вызывающие взаимную обеспокоенность"

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    Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи.
    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп
    РИА Новости Украина коллаж

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в понедельник, 12 февраля, обсудили по телефону вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая ядерную проблему КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а президент Трамп подтвердил важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении.

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    Как сообщалось, в ходе телефонных переговоров Трамп подтвердил Путину, что США готовы помочь России в расследовании крушения Ан-148. 

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