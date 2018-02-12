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    Крушение самолета под Москвой: найден второй "черный ящик"

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (21)

    (обновлено: )24501
    Найденный на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области второй "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    На месте крушения самолета Ан-148
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Обнаружен второй "черный ящик" пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Канал 10klass на Youtube
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой

    "Обнаружен второй "черный ящик", его состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

    Найденный на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области второй "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии, сообщил представитель оперативного штаба.

    "Состояние бортового речевого самописца удовлетворительное", — сказал он.

    Смотрите также: Первые кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

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    Авиакатастрофа Ан-148 в России
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