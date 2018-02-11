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    Ракета "Союз-2" не стартовала с Байконура

    (обновлено: )44321
    Согласно данным, пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату - 13 февраля.
    Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату 13 февраля из-за автоматического выключения двигателей на старте, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    "На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей… Пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату — 13 февраля", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что причины произошедшего выясняются.

    Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащий Илону Маску, стартовала 31 января во Флориде с люксембургским спутником GovSat-1 с космодрома на мысе Канаверал. Позже, 6 февраля, мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy на базе Falcon 9 успешно вывела в космос спортивный автомобиль Маска Tesla.

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