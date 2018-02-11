Ракета "Союз-2" не стартовала с Байконура

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату 13 февраля из-за автоматического выключения двигателей на старте, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей… Пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-08" перенесен на резервную дату — 13 февраля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины произошедшего выясняются.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащий Илону Маску, стартовала 31 января во Флориде с люксембургским спутником GovSat-1 с космодрома на мысе Канаверал. Позже, 6 февраля, мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy на базе Falcon 9 успешно вывела в космос спортивный автомобиль Маска Tesla.