МИД РФ резко отреагировал на удары Израиля по Сирии

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Москва считает недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся в Сирии российских военнослужащих, заявили в МИД РФ, комментируя субботние удары армии Израиля по САР.

"Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами", — говорится в сообщении МИД.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.