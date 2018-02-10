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    Россия

    МИД РФ резко отреагировал на удары Израиля по Сирии

    (обновлено: )984132
    В МИД РФ отметили, что недопустимо создавать угрозы для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в Сирии по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Москва считает недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся в Сирии российских военнослужащих, заявили в МИД РФ, комментируя субботние удары армии Израиля по САР.

    Истребитель военно-воздушных сил Израиля
    RIA News Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в фотобанк
    Израиль об авиаударах по Сирии. Носят оборонительный характер

    "Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами", — говорится в сообщении МИД.

    Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

    При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

    Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС в ходе второго налета атаковали 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране.

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