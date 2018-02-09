Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии строгого режима

КИЕВ, 9 фев‬ – РИА Новости Украина. Городской суд Южно-Сахалинска (Россия) признал экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Бывший губернатор также на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил лишить его государственных наград.

В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.

Экс-советника губернатора Сахалина Андрея Икрамова суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей за взятки.

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Бывший зампред правительства области Сергей Карепкин также признан виновным во взятках и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей.

Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов, который сотрудничал со следствием, по решению суда должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Приговор Хорошавину оказался самым суровым для бывших губернаторов за последние по меньшей мере 20 лет в России. Так, бывший кировский губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима и штрафы около 50 миллионов рублей (за получение взятки), тульский Вячеслав Дудка – девять с половиной лет колонии и штраф в 0,9 миллиона рублей (за получение взятки), брянский Николай Денин – четыре года колонии общего режима (за превышение полномочий), новосибирский Василий Юрченко – три года условно (за превышение полномочий).

Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Хорошавина обвиняли в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег. Вместе с бывшим главой региона по делу проходили бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.