наверх
09.02.201805:36
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Россия

    Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии строгого режима

    (обновлено: )45
    Приговор экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину оказался самым суровым для бывших губернаторов за последние по меньшей мере 20 лет в России.
    Александр Хорошавин. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев‬ – РИА Новости Украина. Городской суд Южно-Сахалинска (Россия) признал экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

    Бывший губернатор также на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил лишить его государственных наград.

    Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС
    mvs.gov.ua
    Попытка № 665. Почему Украине никак не победить коррупцию?

    В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.

    Экс-советника губернатора Сахалина Андрея Икрамова суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей за взятки.

    Читайте также — Гройсман: дал бы некоторым чиновникам пожизненное за коррупцию

    Бывший зампред правительства области Сергей Карепкин также признан виновным во взятках и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей.

    Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов, который сотрудничал со следствием, по решению суда должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ведь воруют и взятки берут... Дело Улюкаева

    Приговор Хорошавину оказался самым суровым для бывших губернаторов за последние по меньшей мере 20 лет в России. Так, бывший кировский губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима и штрафы около 50 миллионов рублей (за получение взятки), тульский Вячеслав Дудка – девять с половиной лет колонии и штраф в 0,9 миллиона рублей (за получение взятки), брянский Николай Денин – четыре года колонии общего режима (за превышение полномочий), новосибирский Василий Юрченко – три года условно (за превышение полномочий).

    Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

    Хорошавина обвиняли в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег. Вместе с бывшим главой региона по делу проходили бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация вокруг медиахолдинга "Вести" в Киеве
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Флаг Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину