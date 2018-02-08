МИД РФ о польском законе: пересмотр итогов Второй мировой недопустим

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь печальные последствия, следует исходить из оценок этих событий, которые были даны Нюрнбергским трибуналом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятый в Польше закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

"В данном вопросе мы исходим не от какой-то конъюнктуры момента, а из наших базовых подходов: недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. И, безусловно, к нашему видению и необходимости поддержания и охраны и защиты исторической памяти. Наше бескомпромиссное осуждение преступной идеологии, деяний немецкого фашизма, его союзников, включая бандеровцев, хорошо всем известны. Наше отношение к трагедии Холокоста тоже. Наше базовое отношение к итогам Второй мировой войны, мне кажется, вообще ни у кого не может вызывать сомнений", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Москве, безусловно, известно о серьезных замечаниях к принятому в Польше закону со стороны Израиля и ряда международных общественных организаций.

"На наш взгляд, любые попытки разделить историю Второй мировой войны на "свою" и "чужую" в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия для всех, кто пытается заниматься ревизией итогов этой колоссальной мировой трагедии. Необходимо исходить из того, какие оценки были даны тем историческим зверствам фашистских захватчиков, коллаборационистам, роли Красной армии в освобождении человечества в освобождении от "коричневой чумы" именно Нюрнбергским трибуналом", — заключила она.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".