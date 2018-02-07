Глава МИД РФ предположил, что США взяли курс на раздел Сирии

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США, очень похоже, взяли курс на раздел Сирии, Россия будет выяснять у Вашингтона, как они себе это представляют, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны, они просто отказались от тех заверений, которые нам давались, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства – это победить ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и террористов. Теперь они уже говорят, что это присутствие сохранится до того, когда они убедятся, что в Сирии начат устойчивый процесс политического урегулирования, итогом которого будет смена режима", — сказал Лавров на мастер-классе для участников конкурса "Лидеры России".

"Планы фактического раздела Сирии, они существуют. Мы об этом знаем и будем у американских коллег спрашивать, как они себе все это представляют", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.