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    В России хотят вернуть переход на летнее время

    (обновлено: )21201
    По мнению депутата Госдумы, принятие проекта о переходе на летнее время позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью сэкономит ресурсы.
    Часы. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается вернуть в России летнее время, следует из электронной базы данных ГД.

    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Федеральным законом от 21 июля 2014… "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени" было отменено летнее время, установленное в 2011 году. В связи с этим на значительных территориях (Москва, центральные регионы Европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного времени на один час", — говорится в пояснительной записке к документу.

    Проектом предлагается установить "московское время" равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа. По мнению парламентария, принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье россиян.

    Автор инициативы отмечает, что многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями "вернуть летнее время" подтверждают выводы научных медицинских работников, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления.

    Напомним, Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. В 03:00 стрелки часов переводятся на один час вперед. Переход на летнее время проходит по всей Украине, кроме неподконтрольных территорий Донбасса.

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